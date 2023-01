NewTuscia – VITERBO – “Comparto energetico e non solo, anche gestione dei flussi migratori, un problema che non riguarda solo la nostra nazione e che grazie alla collaborazione tra Italia e Libia, getta le basi per un contrasto serio e netto dell’immigrazione irregolare, dopo decenni in cui la nostra nazione è stata, suo malgrado, vittima di scelte illogiche e della follia immigrazionista della sinistra”. È quanto dichiara Gabriele Caropreso, responsabile provinciale del Dipartimento Legalità Sicurezza Immigrazione di Fratelli d’Italia.

“Come affermato dal Premier Meloni nella sua missione diplomatica in terra libica, il dossier immigrazione è per questo governo un tema centrale e lo dimostra l’intesa con la Libia per potenziare gli strumenti, combattere i flussi migratori illegali, ribadendo che non è un tema che riguarda solamente l’Italia e la Libia, ma è una tematica che deve riguardare l’Unione europea nel suo complesso, la cooperazione europea verso il Nord Africa, perché il modo più strutturale per affrontare il tema delle migrazioni è consentire alle persone di crescere e prosperare nelle loro nazioni e questo si fa aiutando quelle nazioni a crescere e prosperare.

Non a caso questo è uno dei temi che affronterà il prossimo Consiglio europeo: difesa della dimensione esterna, cooperazione con le nazioni del Nord Africa, priorità alla rotta del Mediterraneo centrale come richiesto dall’Italia. Italia che esce a testa alta sul campo internazionale portando a casa risultati importanti.

È vero che i numeri dell’immigrazione irregolare verso l’Italia dalla Libia sono ancora alti nonostante gli sforzi, oltre il 50% delle persone che vengono dalla Libia infatti sono irregolari ed è innegabile che si debbano intensificare gli sforzi sul contrasto all’immigrazione irregolare e la tratta di esseri umani, ma grazie all’impegno del governo Meloni, l’Italia è pronta a dare il suo impegno costante alla Libia sulla gestione dei flussi migratori”.