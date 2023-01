NewTuscia – ROMA – “Piena solidarietà alle forze dell’ordine impegnate nel fronteggiare gli atti di vandalismo delinquenziale posti in essere da gruppi di anarchici ieri a Roma in zona Trastevere. Totale condanna v erso coloro che utilizzano la violenza come strumento di pressione verso organi dello Stato, unitamente a chi fornisce appoggio ideologico e morale a chi fa del terrorismo la cifra della sua presenza nella società”. Così in una nota Giancarlo Righini, candidato alla carica di consigliere regionale del Lazio per Fratelli d’Italia, a proposito degli scontri avvenuti a Roma tra gruppi di anarchici e forze dell’ordine.