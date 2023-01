NewTuscia – RIETI- Sabato 28 gennaio presso il Comunale Fulvio Iacoboni, in una giornata con una temperatura di 8° cielo sereno vento assente, Arieti Rugby Rieti 2014 ha ospitato i pari età della UNDER 15 di Rugby CRC/URL.

Basta guardare la foto per capire che è stata una bella partita per gli ospiti: sorrisi soddisfatti di chi sa di aver dato il massimo in campo.

Analisi dell’incontro partendo dal punteggio al termine della partita 31 a 5 per UNDER 15 di Rugby CRC/URL

Nel primo tempo gia si imponeva la formazione del CRC/URL per 12 a 0, nel secondo la formazione del Rieti prova a ribaltare il risultato e con una spinta di orgoglio segna una meta, poi di nuovo i ragazzi ritrovano la linea di attacco e segnano altre tre mete.

Il risultato premia UNDER 15 di Rugby CRC/URL. che è riuscito ad interpretare molto bene il match. Pressione ed avanzamento hanno permesso di tenere per la maggior parte della partita schiacciati nella loro metà campo i padroni di casa.

Man of the Match della partita Michele del CRC/URL con due mete ed una portata a termine come tecnica, poi ancora in meta Gioele e Luciano.

Entusiasmo ed energia le parole chiave, in vista della stagione della palla ovale della formazione UNDER 15 di Rugby CRC/URL.

Cosi ì coach al ritorno da Rieti, soddisfatti e sorridenti:

“Oggi la vittoria è stata costruita dall’intero gruppo squadra, quello che avevamo chiesto dalla scorsa settimana, complessivamente si è visto un roster coeso ed in sintonia. La prestazione positiva ha messo in evidenza una buona continuità di gioco, resistenza e circolazione della palla. Ora si necessita di mettere sulle spalle esperienza ed intuizione di gioco che il tempo fornirà, Bravi Tutti”.