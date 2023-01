NewTuscia – VITERBO – Nei giorni scorsi l’assessore per le politiche sociali Patrizia Notaristefano ha ricevuto, per la prima volta, una folta delegazione del Tavolo per la Pace di Viterbo.

I convenuti hanno prioritariamente condiviso il loro dolore e preoccupazione per i numerosi focolai di guerre in atto nel mondo che stanno determinando, come dice Papa Francesco, una “terza guerra mondiale a pezzi”.

In particolare, forte preoccupazione viene espressa per il conflitto avviato dalla Russia nei confronti dell’Ucraina che sta provocando morte e distruzione e rischia ogni giorno di più di espandersi.

I rappresentanti delle Associazioni aderenti al Tavolo hanno avuto modo di descrivere all’Assessore le diverse iniziative portate avanti negli anni trascorsi, prima della pausa dovuta al Covid e quelle che si stanno programmando per il corrente anno.

Un dettagliato rendiconto, le Associazioni lo hanno esternato alla dott.ssa Notardistefano, per renderla edotta del cammino compiuto dall’iniziativa del Tavolo della pace per il riconoscimento della cittadinanza onoraria alle bambine e ai bambini nati a Viterbo da genitori stranieri che, in base alla legislazione corrente, devono aspettare il 18 anno di età per richiedere la cittadinanza italiana.

La richiesta viene effettuata partendo dalla costatazione che i bambini “stranieri” nascono in Italia, frequentano l’asilo nido, la materna e le elementari insieme ai nostri figli e nipoti e con essi condividono, oltre agli impegni scolastici, quelli sportivi, ludici, sociali ed a volte anche religiosi. Essi parlano la nostra lingua ed il nostro dialetto; conoscono e condividono le nostre abitudini ed il più delle volte non sanno neanche dove si trovi la patria d’origine dei loro genitori.

E’ stato ricordato il cammino compiuto dalla proposta con le precedenti Amministrazioni Comunali ed anche Provinciale ed espressa quindi la richiesta di riproporla alle nuove Amministrazioni affinché i rispettivi Consigli la pongano all’ordine del giorno e su di essa si esprimano.

L’assessore ha seguito con attenzione l’esposizione dei fatti ed ha manifestato la sua personale condivisione dell’iniziativa. Ha preso quindi impegno di riferire a livello istituzionale riservandosi di convocare il Tavolo ad una successiva riunione .

Il Tavolo per la pace di Viterbo