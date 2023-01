NewTuscia – VITERBO – Il Giorno della Memoria si celebra ogni 27 gennaio, a livello internazionale, per commemorare le vittime della Shoah. Numerose le iniziative dedicate al ricordo del genocidio e dello sterminio degli ebrei.

Il Ministero dell’Universi tà e della ricerca promuove le iniziative organizzate dalle Università e dagli Enti di Ricerca e istituzioni AFAM in occasione della Giornata della Memoria 2023.

L’Ateneo, in occasione della ricorrenza, ha organizzato due eventi, uno a cura del Sistema Bibliotecario di Ateneo e l’atro a cura del Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo.

Il 27 gennaio “Percorsi della memoria, in cammino nei luoghi viterbesi della Shoah”.

L’iniziativa organizzata dal Sistema Bibliotecario di Ateneo, con il patrocinio dell’Università degli studi della Tuscia e dell’Assessorato alla cultura del Comune di Viterbo, prevede un cammino attraverso i luoghi della città che hanno fatto da sfondo ad importanti episodi di cui sono stati protagonisti gli ebrei viterbesi. Il dott. Luca Bruzziches, studioso della Shoah e dell’antisemitismo, guiderà i partecipanti raccontando loro la storia delle famiglie vittime della persecuzione e deportazione, ma anche la storia dei due Giusti tra le Nazioni che con il loro coraggio impedirono la deportazione di un bambino di sei anni e di sua nonna. Il percorso partirà da Via della Verità per giungere infine al complesso di Santa Maria in Gradi, luogo in cui gli ebrei furono reclusi, dal dicembre del ’43 al marzo del ’44, prima di essere deportati nei campi di sterminio nazisti.

Presso la sede di Santa Maria in Gradi i partecipanti, accompagnati da Maria Giovanna Pontesilli, direttrice del Polo Bibliotecario umanistico-sociale, avranno inoltre la possibilità di visitare gli spazi del Complesso e ascoltarne la storia, a partire dalla sua fondazione fino ai giorni nostri

Partenza dal parco “Chiara Lubich” di Viterbo, Porta della Verità ore 15:00

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA MA LIMITATA AD UN MASSIMO DI 25 PERSONE PER INFO E PRENOTAZIONI: 339 8651157

Il 30 gennaio si terrà l’evento “Il 16 ottobre 1943 e l’occupazione tedesca di Roma”, in occasione della presentazione di “A noi vecchi non faranno niente” Dal Diario di Giuseppina Piperno Grego, a cura di Tommaso Dell’Era, Davide Ghaleb Editore, 2021. Dopo i saluti di Stefano Ubertini, Magnifico Rettore, e di Giovanni Fiorentino, Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche della Comunicazione e del Turismo, Elisa Guida, Stefano Grego e Gilda Nicolai, docenti dell’Università degli Studi della Tuscia, con Matteo Stefanori, docente della Pontificia Università San Tommaso D’Aquino, parleranno della persecuzione antiebraica. dell’occupazione nazista e del ruolo della memoria attraverso la testimonianza di Giuseppina Piperno Grego. Verrà ricordata anche la figura di Bruno Di Porto, docente a Viterbo nel periodo della Libera Università della Tuscia, recentemente scomparso.

30 GENNAIO 2023 / ORE 9,00 – 11,00 AULA MAGNA – SANTA MARIA IN GRADI – VITERBO