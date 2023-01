Il bando della Città di Viterbo scade il 9 febbraio. Le botteghe storiche che si iscriveranno potranno beneficiare di interventi di valorizzazione e promozione e di Viterbo “Censimento, delle botteghe e attività storiche presenti sul territorio comunale, finalizzato all’iscrizione nell’ “Elenco regionale delle botteghe ed attività storiche”, ai sensi dell’articolo 2 e dei commi 1 e 2 dell’articolo 3 della Legge regionale Lazio numero 1 del 10.02.2022 e del Regolamento regionale 11 agosto 2022 numero 11. Un’opportunità che l’amministrazione comunale ha voluto mettere a disposizione delle imprese del capoluogo della Tuscia e che verrà realizzata con il supporto operativo dell’Azienda speciale “Centro Italia”, azienda speciale della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo. Il progetto “Botteghe Storiche”, illustrato a Palazzo dei Priori dalla sindaca Chiara Frontini, dall’assessore allo Sviluppo Economico Silvio Franco e da Stefano Gasbarra, direttore operativo Azienda speciale Centro Italia, punta al censimento delle attività economiche presenti sul territorio comunale le quali, a seguito della verifica istruttoria del possesso dei requisiti, saranno iscritte nell'”Elenco Regionale delle botteghe ed attività storiche” e potranno beneficiare degli interventi di salvaguardia e valorizzazione previste dalla Legge Regionale n.1/2022 e delle attività e strumenti di promozione definiti dal Regolamento Regionale n.11/2022. NewTuscia – VITERBO – C’è tempo fino al 9 febbraio per poter partecipare all’avviso pubblico del Comune di Viterbo “Censimento, delle botteghe e attività storiche presenti sul territorio comunale, finalizzato all’iscrizione nell’ “Elenco regionale delle botteghe ed attività storiche”, ai sensi dell’articolo 2 e dei commi 1 e 2 dell’articolo 3 della Legge regionale Lazio numero 1 del 10.02.2022 e del Regolamento regionale 11 agosto 2022 numero 11. Un’opportunità che l’amministrazione comunale ha voluto mettere a disposizione delle imprese del capoluogo della Tuscia e che verrà realizzata con il supporto operativo dell’Azienda speciale “Centro Italia”, azienda speciale della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo. Il progetto “Botteghe Storiche”, illustrato a Palazzo dei Priori dalla sindaca Chiara Frontini, dall’assessore allo Sviluppo Economico Silvio Franco e da Stefano Gasbarra, direttore operativo Azienda speciale Centro Italia, punta al censimento delle attività economiche presenti sul territorio comunale le quali, a seguito della verifica istruttoria del possesso dei requisiti, saranno iscritte nell'”Elenco Regionale delle botteghe ed attività storiche” e potranno beneficiare degli interventi di salvaguardia e valorizzazione previste dalla Legge Regionale n.1/2022 e delle attività e strumenti di promozione definiti dal Regolamento Regionale n.11/2022.

Potranno candidarsi i locali storici, locali e botteghe connotati da valore storico-artistico e architettonico, destinati ad attività di commercio, somministrazione, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie e cartolibrerie, svolte continuativamente anche da soggetti diversi e in modo documentabile da almeno settant’anni; i locali storici tradizionali, individuati ai sensi dell’articolo 52, comma 1 bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche; le botteghe d’arte e di antichi mestieri, botteghe nelle quali sono svolte, in modo documentabile da almeno cinquant’anni, attività artistiche consistenti in creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico, comprese quelle che richiedono l’impiego di tecniche di lavorazione tipiche della tradizione regionale, e attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni, prevalentemente manuali, e tecniche di produzione derivanti da tradizioni, usi o culture locali che rischiano di scomparire, comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d’arte, dell’antiquariato e da collezione; le attività storiche e tradizionali, attività di commercio e somministrazione in sede fissa, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie, cartolibrerie ed edicole, svolte, in modo documentabile, continuativamente, nel medesimo locale, da almeno cinquant’anni, con la stessa tipologia di vendita, somministrazione o lavorazione e di cui siano mantenute l’identità e le caratteristiche originarie dell’attività, restando ininfluenti l’eccellenza degli arredi, il valore storico, artistico, architettonico della bottega storica in cui detta attività si svolge.

