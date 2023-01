NewTuscia – TARQUINIA – I sanitari del 118 al loro arrivo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di M. C.. L’uomo di 68 anni da sue giorni no aveva dato più notizie ed erano scattate le ricerche. Proprio i soccorritori, questo pomeriggio ne avrebbero trovato il corpo nella sua abitazione di Tarquinia.

Secondo le prime ricostruzioni, le cause della orte sarebbero naturali. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.