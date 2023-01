NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – Nella mattinata del 26 gennaio, nel centro storico di Soriano nel Cimino (VT), i Carabinieri della Compagnia di Vit erbo, hanno ottemperato ad ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, nei confronti di un trentanovenne sorianese, ritenuto responsabile di aver sottratto nell’agosto 2017 ricette mediche, presso sede della guardia medica locale, compilandole poi per indebito acquisto di farmaci in una farmacia del posto.

Il provvedimento è conseguito ad accertamenti condotti dalla Stazione Carabinieri di Soriano nel Cimino, nel solco di mirati servizi preventivi a tutela dei presidi sanitari del territorio.

PRESUNZIONE DI INNOCENZA

Il soggetto indagato è persona nei cui confronti vengono fatte indagini durante lo svolgimento dell’azione penale; nel sistema penale italiano la presunzione di innocenza, art 27 Costituzione, è tale fino al terzo grado di giudizio e la persona indagata non è considerata colpevole fino alla condanna definitiva.