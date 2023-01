NewTuscia – ROMA – Lunedì 30 gennaio a Roma presso il “Centro Congressi La Nuvola”, all’Eur, Poste Italiane presenta il progetto “Polis – Casa dei Servizi digitali” e per l’occasione ha invitato 7000 Sindaci da tutta Italia dei Comuni sotto i 15mila abitanti.

Per la provincia di Viterbo sono 57 i comuni coinvolti nel progetto di ristrutturazione degli Uffici Postali per offrire i servizi della Pubblica Amministrazione e migliorarne l’accoglienza, trasformandoli in Sportello Unico digitale di prossimità attivo 24 ore su 24.

Il progetto di Poste Italiane vuole favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del digital divide nei piccoli centri.

I lavori di ristrutturazione sono già stati avviati negli uffici postali di Montefiascone e Orte Stazione che saranno i primi della provincia di Viterbo ad essere interessati dal potenziamento dei servizi.

