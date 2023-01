NewTuscia – GROTTAFERRATA – Esce sconfitta da Grottaferrata la Ortoetruria-WeCOM Stella Azzurra VT nel primo dei due recuperi previsti dal calendario. Ancora una volta il team viterbese paga un intero quarto di gara nel quale un atteggiamento rinunciatario ha compromesso quanto di buono fatto vedere nei primi 20’ di gioco.

Così come a Palestrina la squadra di Fanciullo non è stata capace di mantenere una continuità di iniziativa per tutto il corso della partita, pagando a caro prezzo anche la serata particolarmente negativa di alcuni suoi elementi.

Una sconfitta che può starci, patita contro un’avversaria da considerarsi tra le maggiori pretendenti alla promozione, ma certo inattesa nel modo nel quale si è manifestata perché frutto di una mentalità dimostratasi sbagliata nell’approcciare una parte decisiva del match.

Nessun dramma ovviamente per i biancostellati, ma la necessità ribadita in modo chiaro anche dalla dirigenza, di reagire immediatamente ad una fase di difficoltà. Quelle incertezze viste nelle ultime due gare debbono essere rapidamente superate, tornando a giocare quel basket che nella fase antecedente il lungo stop natalizio aveva portato la Stella Azzurra VT ad ottenere sei successi consecutivi. Fin da domenica prossima, nel tradizionale derby contro Civitavecchia, sarà quindi

essenziale mettere in campo una prestazione di grande qualità, ma soprattutto di massimo impegno corale tattico ed atletico e dare una risposta convincente necessaria per poter rimanere agganciati alle zone alte della classifica.