Viterbo

Sabato. Tempo instabile al mattino con nuvolosità irregolare associata a piogge sparse, neve fin verso i 300-400 metri. Migliora tra pomeriggio e sera con tempo asciutto e nuvolosità alternate a schiarite. Temperature comprese tra +0°C e +7°C.

Domenica. Giornata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata con nubi sparse alternate ad ampie schiarite. Temperature comprese tra -1°C e +7°C.

Lazio

Sabato Tempo instabile al mattino con nuvolosità irregolare su buona parte della regione associata a piogge sparse e neve oltre i 300-500 metri. Generale miglioramento tra pomeriggio e sera quando avremo nuvolosità irregolare e schiarite ma con tempo stabile.

Domenica. Tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Tra la sera e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e ampie schiarite.

Nazionale

AL NORD

Al mattino tempo instabile sulla Romagna con precipitazioni sparse e neve fino a 100 metri, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ancora addensamenti sulla Romagna. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità

AL CENTRO



Al mattino molte nuvole su tutti i settori con precipitazioni sparse e neve fino a quote collinari, più asciutto su Toscana e Umbria. Al pomeriggio residui fenomeni tra Abruzzo e zone interne del Lazio, variabile altrove. In serata tempo per lo più asciutto su tutti i settori salvo isolati fenomeni sull’Abruzzo con neve oltre i 500 metri.