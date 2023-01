È passata più di una settimana da quando ci sono stati inflitti due punti di penalizzazione, ed ancora non sappiamo il motivo di tale penalizzazione. Ribadiamo che la società è in regola con tutti i pagamenti Inps, Irpef e stipendi calciatori. Sono in discussione pagamenti di poche migliaia di euro, anche queste saldate, di rateizzazioni agenzia delle entrate riscossione, i quali, a parere dei consulenti della Us Viterbese 1908, non costituivano scadenza endofederale. Rate queste che sono state saldate pochi giorni dopo la scadenza del 16.10.2022. Ripetiamo che tale rateizzazione era sospesa per lo Stato, quindi non si capisce il perché della penalizzazione. Siamo in attesa di tali motivazioni, per poter fare ricorso.”