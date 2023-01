NewTuscia – VITERBO – Archiviata senza troppi rimpianti la sconfitta casalinga contro la corazzata Basket Roma, è di nuovo tempo di campionato per la Domus Mulieris che si prepara ad affrontare in questo sabato sera una trasferta molto importante per la corsa verso i playoff del campionato di serie B di basket.

Le ragazze gialloblù saranno infatti impegnate contro la Virtus Albano-Pavona in un match che mette in palio punti pesantissimi per cercare un buon piazzamento in vista della seconda fase della stagione. Entrambe le squadre sono, al momento, nelle prime otto che accedono ai playoff ma le avversarie sono agguerrite e chi insegue non ha alcuna intenzione di mollare la presa. Diventa così fondamentale cercare di accumulare punti in qualsiasi occasione, iniziando proprio dalla sfida contro la Virtus che, con dieci punti in classifica, insegue un terzetto di squadre a quota 12 di cui fa parte anche la Domus Mulieris.

Nella gara di andata, disputata al PalaMalè, furono le ospiti ad imporsi per 66-55 al termine di un match condizionato da un inizio sciagurato delle viterbesi, costrette ad inseguire dopo essere precipitate a -22 all’inizio del secondo periodo. Con un’ottima distribuzione di punti, testimoniata da tre giocatrici in doppia cifra e altre due a quota 9, compresa la ex viterbese Monica Bonafede, la Virtus Albano-Pavona conquistò facilmente la vittoria.

“In quel periodo facevamo tantissima fatica – commenta coach Scaramuccia – e dovevamo decisamente sbloccarci, sia a livello psicologico che come gioco. Poi siamo cresciuti tanto e, nonostante gli infortuni, la squadra sta giocando molto meglio. Il nostro obiettivo è ancora lontano e dobbiamo continuare a lavorare sodo per centrarlo, questa partita sarà un test fondamentale per noi e potrebbe darci una spinta importante verso un periodo che ci proporrà tantissimi scontri diretti”.

Dall’infermeria buone notizie per Elettra Paco che sarà regolarmente a disposizione mentre cresce la speranza di ritrovare presto anche Joana Valtcheva; il suo infortunio al ginocchio si è rivelato meno grave del previsto e in queste due settimane potrà aumentare i carichi di lavoro per tornare a disposizione in vista della parte finale della stagione.

Palla a due prevista per le ore 20,30 e direzione di gara che sarà affidata ai signori Roberto Rizzuto di Latina e Francesco Augelli di Aprilia (LT).