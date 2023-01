NewTuscia – GROTTAFERRATA – Questa mattina gli agenti della Polizia Locale di Grottaferrata hanno svolto numerosi controlli in luoghi strategici del territorio. Le postazioni, in zone della città caratterizzate da un traffico elevato, hanno consentito agli agenti di eseguire accertamenti su un ingente numero di veicoli. In diversi casi, i controlli hanno prodotto sanzioni a carico dei conducenti.

“Il progetto “Tutti Fuori”, avviato diversi anni fa e oggi ripristinato dal nostro comando di Polizia Locale nonostante le carenze di organico, assicura ai cittadini una presenza costante, svolgendo attraverso le postazioni di controllo anche una funzione informativa di grande rilevanza per il territorio e perfettamente in linea con la visione dell’Amministrazione comunale”, dichiara il Sindaco Mirko Di Bernardo.

“Un plauso al Comandante Mariaelena Morgia e a tutto il comando per questa importante attività che si aggiunge alle tante svolte ogni giorno dai nostri agenti – conclude il Sindaco –. Una serie di controlli “a sorpresa” che avrà luogo periodicamente e che produrrà ottimi risultati”.