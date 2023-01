NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato inviatoci da Massimo Giampieri, Coordinatore Provinciale Fratelli d’Italia Viterbo e Vincenzo Fini, Responsabile Provinciale Dipartimento Organizzazione Fratelli d’Italia Viterbo.

“Il 2022 si chiude con un ottimo bilancio per Fratelli d’Italia, sia a livello nazionale che provinciale. In special modo il territorio della Tuscia, che ha raggiunto numeri da record in termini di tesseramento.

Sono stati contati all’appello 1500 iscritti presenti in tutta la Provincia, di cui online quasi il 20%. Un segnale forte da parte di Fratelli d’Italia, che dimostra sempre più attaccamento tra i cittadini, tenendo in considerazione una caratterizzazione sempre più crescente di modernità.

La forza di Fratelli d’Italia, data dall’intensa attività online e dal lavoro effettuato sul territorio, ha permesso il raggiungimento di importanti traguardi, come le aperture di circoli a livello locale.

Il confronto, unito alle relazioni interpersonali e ad un rapporto costante con la popolazione, hanno reso questo risultato un successo strabiliante, che attesta Fratelli d’Italia ai massimi di livelli di presenza nella Tuscia.”