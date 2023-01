NewTuscia – VITERBO – Si sono svolti a Viterbo giovedì 26 gennaio mattina presso l’impianto cittadino di atletica del Campo Sportivo Scolastico, i Campionati Provinciali Studenteschi di Corsa Campestre. La tramontana fredda che ha spirato continua tutta la mattinata non ha scalfito minimamente l’entusiasmo dei circa 500 allievi delle scuole medie e superiori della provincia che si sono confrontati a Viterbo, dando vita a bellissime sfide sportive per acquisire il diritto a disputare prossimamente le finali regionali a febbraio.

Numerosi i giovanissimi atleti della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo e dell’Atletica Alto Lazio che hanno preso parte a questo primo Cross scolastico, difendendo i colori della loro scuola, ottenendo ottimi risultati agonistici, frutto di una buona preparazione alle gare condotta con i loro insegnanti. Per la Finass da sottolineare le prove di Alessandro Fabbretti 5° tra i Ragazzi, Anna Bussolin 3^ e Sophie De Parri 7^ nelle Ragazze. Nelle Cadette netta affermazione con notevole distacco per Claudia Iacomelli, 1^ al traguardo. Nella categoria Allevi 2° classificato Enrico Bossi, a soli 10 m. dal vincitore, 7° è Andrea Spiti e 8° Simone Nicolardi. Per l’Alto Lazio buone prove di Sara Cianchelli 2^ nelle Allieve, Anita Santoni 3^, Eva Andreino 5^, Michela Castagna 6^ e 7^ Melita Bertoccini. Nelle Juniores domina la gara chiudendo con un notevole distacco Aurora Falesiedi e 2^ Beatrice Laurenti. (G.M.)