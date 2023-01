NewTuscia – VITORCHIANO – In arrivo a Vitorchiano 240.000 euro per la completa riqualific azione e il potenziamento della mensa della Scuola primaria “Giorgio Mauro Schirripa”. Il Comune è infatti risultato beneficiario dei fondi del “Piano di estensione del tempo pieno e mense” del PNRR (graduatoria finale relativa alla seconda scadenza della Missione 4, Investimento 1.2).

“Questa è una meravigliosa notizia – commenta il sindaco Ruggero Grassotti – che integra e si aggiunge a quella già annunciata per la realizzazione del nuovo polo dell’infanzia. Per Vitorchiano sono straordinarie opportunità di crescita, con cui compiere un salto di qualità in termini di servizi correlati alle scuole attive sul territorio. Obiettivi ai quali abbiamo sempre creduto, lavorando con convinzione e costanza: questo ulteriore finanziamento ottenuto è un risultato di cui essere orgogliosi. Grazie all’Ufficio tecnico comunale per l’ottimo operato in fase di progettazione di un’opera che, evidentemente, è stata apprezzata dalla commissione e dal Mini stero“.

“Parliamo di un progetto – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Federico Cruciani – con cui verranno ridefiniti e riorganizzati gli spazi attualmente in uso con nuovi rivestimenti, impianti, arredi, infissi. Una sfida tecnica importante che sarà portata avanti contestualmente alle numerose attività già in corso o di prossimo avvio relative all’edilizia scolastica. Ora dobbiamo impegnarci tutti con ancor più convinzione per il rispetto delle strette scadenze imposte dalla road map per poter usufruire dei fondi europei del PNRR“.

Per Vitorchiano, quindi, un nuovo importante tassello che si somma al finanziamento del nuovo polo dell’infanzia che permetterà di poter finalmente avere, sul territorio, un nido comunale: opere e servizi in grado di realizzare la scuola del futuro. “Tutto questo – prosegue Cruciani – dopo i numerosi interventi già eseguiti negli anni 2016-2022, durante i quali la scuola è sempre stata al centro dell’azione dell’amministrazione comunale con gli importanti lavori di messa i n sicurezza, potenziamento, miglioramento sismico, efficientamento energetico“.

“L’obiettivo è rendere le scuole di Vitorchiano sempre più adeguate, moderne, confortevoli, efficienti e sicure – conclude Grassotti – La realizzazione di questo nuovo progetto consentirà di fare un ulteriore passo in avanti, in aggiunta alle tante opere già concluse dal 2016 a oggi. Tutti gli interventi realizzati, in corso d’opera, di prossimo avvio e programmati, sono infatti il frutto di un’azione coordinata che ha visto in prima linea gli amministratori e gli uffici comunali. Un lavoro di squadra di cui siamo tutti soddisfatti e senza il quale questi risultati non sarebbero stati possibili“.