Il ricordo del sacrificio del ferroviere Tito Bernardini, martire alle Fosse Ardeatine

di Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE SCALO – Nel giorno della Memoria è doveroso ricordare il ferroviere partigiano Tito Bernardini. Nel ricordo del suo sacrificio, la sezione dell’Associazione Nazionale dei Partigiani d’Italia di Orte e’ stata intitolata al sacrificio del ferroviere, martire delle Fosse Ardeatine di Roma.

Venerdì 28 ottobre 2016 è stata intitolata ad Orte la piazzetta della pista di pattinaggio degli impianti sportivi al martire delle Ardeatine.

Nel testo di raccolta poetica di Ireno Massaini “Ricordare, resistere, sperare” edito nel 2012 sono molti i personaggi storici evocati: nei ricordi, il Giorno della Memoria, deportati ed olocausto, odi ai Martiri delle Fosse Ardeatine, in particolare il sacrificio di Tito Bernardini alle Fosse Ardeatine, per cui – nel corso della cerimonia di presentazione del libro curata da chi scrive il 9 giugno 2012 presso la sala conferenze del dopolavoro ferroviario di Orte – emerse la proposta da parte dell’autore e dei presenti di dedicare una via di Orte.

La riscoperta del sacrificio di Tito Bernardini alle Fosse Ardeatine nel libro “Ricordare, resistere, sperare” di Ireno Massaini.

L’iniziativa poetica di Ireno Massaini “Ricordare, resistere, sperare” – arricchita dai dipinti di raro realismo di Donatella Pauselli ed i contributi dei poeti ortani Luciana Rossi, Angelo Pastura e del poeta sabino Alessandro Andreoni, pone alcuni specifici quesiti alla nostra società contemporanea, spesso sbiadita nei valori fondamentali dell’esistenza, della solidarietà e della condivisione di progetti di vita comunitaria, familiare e personale.

Il volume è suddiviso in tre articolazioni da cui discendono fiumi di ispirazione poetica ma anche di passione civile, alimentata da esperienze storiche drammatiche come la guerra, il nazismo e la lotta antifascista, la Resistenza, la fine del conflitto mondiale, la ricostruzione del paese.

A quella stagione drammatica ma per certi versi eroica della nostra storia Ireno Massaini riconduce il suo escursus su avvenimenti più recenti, sull’onda della memoria e dei sentimenti.

Nella parte prima: “Ricordare”: memorie storiche e memorie eroiche, le più solide fondamenta per il futuro di ogni popolo, partendo dall’Olocausto e dalle sofferenze della guerra, delineando le lotte e i sacrifici della Resistenza e della Liberazione, attraverso la riscoperta di memorie collettive e personali sinora sconosciute ed espresse in forma poetica;

Nella seconda parte “Resistere”: la Resistenza, le lotte di liberazione e di emancipazione di ieri e di oggi, elementi portanti per il nostro futuro … resistere oggi per tutelare il lavoro e la dignità del lavoratore, per combattere le discriminazioni di razza, lingua, religione, per combattere le mafie e i poteri forti che minano la democrazia.

Nella terza parte “Sperare”: propositi e speranze per un futuro migliore , principalmente di pace, libertà e lavoro nel nostro paese e nel mondo, l’impegno dei giovani per migliorare il presente.

Figure storiche nazionali come Alcide De Gasperi, Enrico Berlinguer ed Aldo Moro, o appartenenti alla storia cittadina come il sindaco Pietro Del Sole, il parroco costruttore P. Geremìa Subiaco o tanti martiri della resistenza e della guerra di liberazione dell’Alto Lazio e della Sabina, spesso sconosciuti alla cittadinanza.

Tanti sono i personaggi storici evocati da Ireno Massaini : nei ricordi, il Giorno della Memoria, deportati ed olocausto, odi ai Martiri delle Fosse Ardeatine, il sacrificio di Tito Bernardini alle Fosse Ardeatine, sino ad allora sconosciuto alla cittadinanza, per cui emerse la proposta di dedicare una via di Orte, il 29 agosto 1943 e la strage di cinque fanciulli innocenti, religiosità e fede a un prete partigiano, la Pace è….

Anche i fatti storici descritti e rievocati costituiscono un bagaglio di esperienze per i nostri giovani, nelle conclusioni e nei ringraziamenti un messaggio di speranza che riporta il diario di Anna Frank del 15 luglio 1944: “eppure, quando guardo il cielo, penso che tutto si volgerà ancora al bene, che anche questa spietata durezza cesserà, che torneranno l’ordine, la pace, la serenità. Intanto debbo conservare intatti i miei ideali, verrà il tempo in cui saranno forse ancora attuabili…”

Nella ricorrenza della Giornata della Memoria del 27 gennaio, vorrei comunque esprimere un pensiero, anche come spunto di riflessione operativa sui diritti doveri fondamentali, che noi come operatori dell’informazione abbiamo il dovere di sollecitare, nel pluralismo delle opinioni tutelato dalla nostra Costituzione.

I principi di tolleranza, rispetto, solidarietà democratica nelle diversità delle opinioni politiche, che informano da oltre 70 anni la nostra Costituzione repubblicana dovrebbero essere ormai assimilati nella vita personale e sociale di tutti i cittadini, ma spesso i fatti di aggressioni violente tra giovani di diverse “ispirazioni ideologiche” danno l’idea di come i principi di tolleranza e concordia non siano ancora stati integralmente recepiti e assimilati da alcuni singoli cittadini e da formazioni politiche estremistiche.

La Carta fondamentale, frutto del sacrificio di tanti Martiri della Libertà, afferma – a tutela dei diritti e dei doveri dei singoli cittadini -elettori e delle formazioni sociali come i partiti politici e movimenti alla partecipazione alla vita politico amministrativa del Paese – che la tolleranza, lo spirito democratico, una concordia a tutela dell’Unità Nazionale, la legalità, la lealtà e la trasparenza, il rispetto delle diversità, la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza, la lingua, le fede religiosa, l ‘orientamento politico siano alla base dell’azione dei partiti e di chi si pone davvero (e non falsamente) al servizio della collettività.

In particolare pensiamo che il metodo democratico e “antifascista” si concreti sia nell’individuare atteggiamenti antidemocratici, di matrice ideologica (ci auguriamo ormai superata da tanti decenni di vita democratica ) intolleranti ed oltremodo violenti, che nella capacità di dare concretezza alla forza e alla solidità che ormai gode la democrazia repubblicana fondata sulla Costituzione, solidità che, nella diversificazione delle opinioni e’ emersa sia nella lotta alla pandemia su questi anni, che con l‘ultima elezione che ha portato Giorgia Meloni alla presidenza del Consiglio.

Mi spiego, la generazione di Giorgia Meloni e dei politici ad ogni livello di ogni ispirazione ideale, può e deve contribuire a superare i „preconcetti ideologici“ in merito alla fedeltà alla democrazia rappresentativa, sancita dai principi costituzionali, che hanno in se‘ la potente funzione di „pacificare“ sotto un‘unica solidarieta‘ e fedeltà costituzionale il popolo italiano, inserito nell‘Unione Europea, sempre più autorevole nello scacchiere internazionale, come la vorrebbero, tra gli altri, Altiero Spinelli,Alcide De Gasperi, Palmiro Togliatti, Giorgio La Pira, Gaetano Martino, Sandro Pertini, Mirko Tremaglia e, da ultimo, David Sassoli, di diversa ispirazione ideale, ma accomunati da una visione solidaristica del servizio della politica italiana ed Europea.

In concreto solo quando fisicamente tutto il mondo politico nella sua interezza e fedeltà alla Carta Costituzionale, uno vicino all’altro, guardandosi negli occhi e possibilmente prendendosi per mano, potrà festeggiare insieme il 2 giugno, il 25 aprile, il 1 maggio il 4 novembre e il 27 gennaio la nostra democrazia costituzionale potrà definirsi „compiuta, perché assimilata nelle idee e nelle azioni politiche, amministrative ed economico sociali ad ogni livello di governo-servizio.

Così l‘Italia in Europa e nel mondo potrà essere di nuovo, naturalmente faro di cultura , di umanità e possibilmente di “qualificato buon governo” come lo fu nel Rinascimento.

Allegoria del Buon Governo

In particolare le sfide attuali ci impongono, ciascuno nel proprio ambito di azione, di dare soluzioni concrete alla base popolare, all’equilibrio tra diritti e doveri su cui si fonda la Repubblica, alla creazione di opportunità di impresa e lavoro, di razionalizzazione dei servizi pubblici e del miglioramento della qualità della vita nella città e nei paesi ove gli elettori pongono con il loro voto, chi governa e chi controlla e stimola dall’opposizione l’attrazione di programmi elettorali realizzabili, che contengano progetti e risorse economico-organizzative per realizzarli.

Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha più volte affermato che la partecipazione democratica dei cittadini alla vita politica, con i nuovi strumenti di comunicazione sociale, e degli elettori, specie giovani, agli appuntamenti elettorali comunali, regionali e nazionali o referendari, dipenderà’ dalla capacità degli attori politici di svolgere attività politica basata sulla “tolleranza costruttiva e rispetto fattivo“ delle diverse idee ed opinioni, allo svolgimento di “rispettose anche se aspre campagne elettorali”, ove ogni forza politica che si richiama alla Costituzione ed ai suoi principi fondamentali possa dialogare con la base elettorale e le altre liste in competizione democratica con argomentazioni realistiche e concrete per convincere alla partecipazione al voto come strumento primario di scelta di uomini, donne e programmi in grado di ben amministrare la cosa pubblica.

Oltre a tutelare la partecipazione democratica di partiti, liste e candidati legati a programmi chiaramente illustrati agli elettori, altrettanto chiaramente la Costituzione e le leggi penali ad essa collegate vietano l ’ apologia o il tentativo di ricostituzione del partito fascista (la carta parla nelle disposizioni di attuazione del disciolto partito fascista) dei metodi di azione politica antidemocratica che ormai dovrebbero essere definitivamente abbandonate e ripudiate da forze politiche che agiscono in un ordinamento fondato su solide basi partecipative e repubblicane .

Gli organismi dello Stato – Forze dell’Ordine presenti in ogni comune, Magistratura, gli apparati di vigilanza e controllo che recentemente hanno portato a termine l‘operazione Messina Denaro, ma che nelle nostre città sorvegliano al corretto svolgimento della vita civile – e che vigilano sulla tutela dell’ordine democratico, siamo sicuri, faranno sino in fondo il loro Dovere.

Anche le forze politiche locali e nazionali hanno il dovere di non istigare i propri aderenti ed attivisti alla violenza e intolleranza verso gli “avversari politici” o le minoranze i “diversi” che si trovino in un determinato contesto sociale.

Oltremodo tutto il mondo della politica, nazionale e territoriale, ha il dovere di individuare, prevenire e isolare nei confronti all’opinione pubblica, e per i casi più gravi, segnalare agli Organi preposti gesti, parole, istigazioni alla violenza o “condotte”, pratiche di violenta affermazione di idee, contrarie allo spirito della Costituzione Repubblicana.

Le nuove sfide di tutela ambientale e della salute. Ricordo che nel marzo dello scorso anno il Parlamento ha operato una importante revisione costituzionale, inserendo negli articoli 9 di tutela del paesaggio e 41 della disciplina delle attività economiche la tutela migliorativa dell’ambiente e della salute pubblica: anche queste sono le nuove sfide ed i progressi della nostra Costituzione, che idealmente e concretamente e’ davvero una delle più avanzate del mondo.