NewTuscia – VITERBO – Questa mattina in via della Grotticella a Viterbo, un uomo di circa 65 anni è deceduto in seguito ad un malore in strada. Per lui purtroppo non ci sarebbe stato nulla da fare; si sarebbe accasciato a terra per non rialzarsi più. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e agenti della polizia di stato.

La tragedia è avvenuta a un giorno di distanza da quella di San Martino, dove una donna di 60 anni, ieri, sarebbe morta per quello che sembra un malore mentre andava a riprendere la macchina al parcheggio in cui l’aveva lasciata.