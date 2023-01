NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Tre vittorie in tre partite nel 2023 dell’Ecosantagata Civita Castellana di serie C. La seconda squadra della serie B maschile, impegnata nella massima categoria regionale della pallavolo, sta vivendo un ottimo momento di forma, che gli ha permesso di raccogliere 8 punti nelle ultime tre uscite.

Il 7 gennaio un’importante vittoria esterna per 3-2 contro l’Armundia di Roma, in uno scontro diretto per la salvezza. Poi, il 14 gennaio, un netto 3-0 al Marino, in un altro crocevia fondamentale per la permanenza nella categoria.

La terna delle vittorie si è completata il 16 gennaio, con un altro 3-0 al Sempione volley di Roma in casa al Palasmargiassi, nella prima partita del girone di ritorno.

I giovani civitonici allenati da Pierpaolo Giuliani ora sono al quartultimo posto in classifica, con 14 punti. E, con tutto un girone ancora da giocare, sognare la salvezza diventa molto più che un’utopia.

Il ritorno in campo è previsto sabato 4 febbraio, di nuovo al Palasmargiassi, contro l’Athlon Ostia.

Ecosantagata Civita Castellana