NewTuscia – ORVIETO – “Plaudiamo al buon lavoro svolto dall’ esecutivo di centrodestra, che guida il comune di Orvieto, per il prestigioso traguardo raggiunto”.

Così la Lega Orvieto, dopo l’annuncio che vede Orvieto tra le 10 città finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2025.

“Una finale – aggiungono dal carroccio- ottenuta grazie alla sinergia di tanti soggetti, che questa amministrazione di cui, come Lega, siamo parte integrante e forza trainante, è riuscita a coordinare.

Un progetto, quello proposto da Orvieto, che è il frutto del lavoro degli ultimi anni, con riunioni, ascolto, confronti e programmazione.

Una visione di città lungimirante, che deve promuovere se stessa, puntando decisamente sulla cultura per essere più attrattiva, che non può non vedere il turismo come volano per il proprio rilancio”.

“Orvieto – proseguono i leghisti- ha tanto da dare e da dire, e questo primo, grande step superato, testimonia che la concretezza e la lucidità degli obiettivi, sono la via maestra da seguire, ed ora è necessario essere tutti coesi verso l’obiettivo finale”.

“Il primo, fondamentale, passo è stato fatto – concludono – ma il meglio, citando una canzone, deve ancora venire”.