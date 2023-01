appuntamento venerdì3 febbraio presso la sala della Conciiazione

NEWTUSCIA/UMBRIA – PERUGIA – Il prossimo venerdì 3 febbraio alle ore 16:00 ad Assisi, presso la sala della Conciliazione del Comune, si svolgerà un Seminario atto a promuovere cultura, informazione e formazione sulla costituzione di “comunità energetiche rinnovabili e autoconsumo collettivo-Il nuovo paradigma!” L’importante evento, organizzato da Optima Energia e patrocinato dalla Regione Umbria, Comune di Assisi, Ordine e Fondazione degli ingegneri di Perugia, avrà anche la collaborazione di associazioni come Federalberghi, confcommercio, Anci, Adic e ANACI.

A tutti gli ingegneri che vi parteciperanno in presenza, saranno rilasciati 3 crediti formativi.

Questo Seminario, sarà l’occasione per definire e interpretare le ultime normative di una “economia circolare” al centro delle attività rivolte allo sviluppo sostenibile e alla transizione ecologica : si parlerà della grande opportunità per i cittadiniI, PMI , Comuni , ecc di diventare clienti attivi e il territorio si fa infrastruttura .

Un ruolo importante è il comportamento virtuoso e il discernimento dell’umano avendo la direttiva europea 2018/2001(Red II) dato ai cittadini l’opportunità di trasformarsi da “consumer a prosumer“ mediante un modello di regolazione virtuale di energia . Il seminario ha lo scopo di produrre un feedback con tutti gli attori coinvolti anche a fronte del TIAD (Testo integrato autoconsumo diffuso) del 27/12/2022 pubblicato dall’ ARERA. Manca solo il decreto attuativo che definirà I nuovi incentivi.

Il viceministro all’Ambiente e Sicurezza energetica, Vannia Gava, ha annunciato che “ il percorso è stato articolato poiché è stata necessaria una lunga consultazione con ARERA ma è in arrivo fra poche settimane”.

In questo contesto innovativo ovviamente fondamentale sarà il ruolo delle Regioni perché avranno un compito determinate in un’ottica di sfruttamento virtuoso di quello che è il patrimonio territoriale in chiave energetica.

Il Seminario potrà ospitare un numero limitato di circa 120 persone , oltre agli ingegneri, autorità, relatori . Per questo motivo è stata adibita anche una seconda sala per ospitare l’accesso ad ulteriori operatori di settore per garantire la visione di questo Seminario, Optima Energia ha predisposto anche una diretta via web allo scopo di poter dare l’opportunità a tutti gli operatori di settore, di prendere visione del seminario.