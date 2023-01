“Un risultato importante. Ora tutti concentrati sulla preparazione dell’audizione, in programma a fine marzo, presso il Ministero. Dalla rosa dei dieci uscirà il vincitore.” Si legge sulla pagina Facebook Civita di Bagnoregio. “All’interno del percorso di candidatura Unesco abbiamo elaborato un sistema iconico in grado di raccontare in maniera immediata i caratteri del territorio. Una di queste icone rappresenta le orchidee spontanee che fioriscono nel territorio di Bagnoregio. Simbolo di una terra libera dall’inquinamento. Tra pochi mesi torneranno a fiorire e sarà, come sempre, uno spettacolo.”