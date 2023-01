NewTuscia – VITERBO – In occasione delle prossime celebrazioni nella settimana della Memoria, Viterbo ricorda la Shoah con due iniziative per la cittadinanza e le ragazze e i ragazzi delle scuole della città. Il 25 e il 27 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 11.30, allo Spazio Attivo “Europa” a Valle Faul, si terranno due incontri formativi per le scuole di Viterbo e degli ex Comuni dal titolo “La Shoah spiegata ai ragazzi”, un evento organizzato dalle consigliere Rosanna Giliberto e Francesca Pietrangeli, delegate rispettivamente all’Educazione e rapporti con le scuole e alle Nuove Generazioni.