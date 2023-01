NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “I dati sui rifiuti di Roma parlano da soli: è assolutamente indispensabile procedere con la realizzazione del termovalorizzatore e bene sta facendo il sindaco Gualtieri a proseguire con determinazione in questa direzione.

Su un tema così urgente e molto sentito dai cittadini, non è possibile procedere con proposte che nulla hanno di concreto come sta continuando a fare in questi giorni Donatella Bianchi, candidata presidente per il Lazio dei Cinque Stelle.

Parlare astrattamente di rafforzare la raccolta differenziata, che va comunque sicuramente incrementata, o di piccoli impianti di recupero di materiali in alternativa al termovalorizzatore rappresenta l’ennesima presa in giro nei confronti delle esigenze dei romani in quanto non risolve il problema nel breve e medio periodo. Basti pensare che in cinque anni al governo del Comune di Roma, la grillina Raggi sulla differenziata non ha prodotto alcun risultato (aveva promesso il 70% e a malapena si è arrivati al 43%).

Servono politiche serie, decisioni risolutive e l’impegno di tutti: tramite le leggi statali e quelle regionali, per la prima volta Roma dovrà chiudere il ciclo dei rifiuti all’interno del proprio territorio e lo farà con il termovalorizzatore. Altrettanto dovranno fare i sindaci delle altre province con soluzioni che individueranno collegialmente, come disposto dalla legge regionale recentemente adottata. Per governare bene serve concretezza, basta con le ricette da favola”.

Così, in una nota, la candidata del Terzo Polo Marietta Tidei.