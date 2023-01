NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “Il via libera anche in Conferenza dei Servizi della Regione Lazio riguardo alla trasversale di collegamento tra Orte e Civitavecchia è un’altra ottima notizia dopo i pareri positivi arrivati dai ministeri dell’Ambiente, Sicurezza Energetica e Cultura. Un tratto di cinque chilometri fino a Tarquinia indispensabile per velocizzare il percorso tra lo snodo autostradale sulla A1 e il porto di Civitavecchia”. Lo scrivono in una nota Daniele Giannini ed Emanuela Di Paolo, candidati della Lega al consiglio regionale del Lazio.

“Entro poche settimane – proseguono – verrà predisposto il bando per l’avvio del cantiere e finalmente si potrà bypassare il sostenuto traffico che, ad oggi, si incanala ancora sul comune di Monte Romano, creando non pochi disagi alla viabilità e alla popolazione in generale. Ringraziamo ancora una volta il Governo e, nello specifico, il Ministero delle Infrastrutture, nella persona di Matteo Salvini – concludono Giannini e Di Paolo – per aver dotato il commissario Ilaria Coppa dei fondi necessari al proseguimento di un’opera attesa da oltre cinquant’anni”.