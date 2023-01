NewTuscia – CAPODIMONTE – In seguito ad un incidente che questa mattina intorno alle 08.00 ha visto due auto scontrarsi in via Roma, un pedone è stato travolto.

L’uomo, in quel momento si trovava a percorrere a piedi il tratto urbano della Verentana quando è stato investito, fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi. Nell’area c’erano anche degli operai che spargevano il sale dopo il maltempo e che non sarebbero rimasti coinvolti nell’incidente.

Sul posto i carabinieri e i sanitari del 118.