NewTuscia – VITERBO – In merito al comunicato del gruppo consiliare di FDI pubblicato da alcune testate giornalistiche, è nostro dovere smentire questa informazione atta a creare ingiustificati allarmismi, visto che già da diversi giorni l’associazione convenzionata che gestisce il canile ha ricevuto disponibilità da parte della Protezione Civile in caso di necessità, nell’ottica di non interrompere la quotidiana attività di cura e controllo dei cani presenti.

In data 23 gennaio 2023, vista l'abbondante nevicata che impediva il normale accesso, la Protezione Civile provvedeva ad accompagnare volontari e operai presso la struttura verso le 8.45 per poi procedere ad effettuare il viaggio di ritorno verso le 12.00. Anche nei prossimi giorni è stata rinnovata questa disponibilità sino a fine emergenza.

In data 24 gennaio 2023, il corpo dei vigili urbani nucleo ambiente ha effettuato sopralluogo e veniva constatato il buono stato dei cani presenti, accuditi nei rifugi trovati asciutti e puliti.

Ringraziamo la polizia locale e la protezione civile che hanno permesso il quotidiano lavoro presso il canile senza pericoli per gli operatori presenti.

L’assessore all’economia e risorse finanziarie

Elena Angiani

e il consigliere delegato al benessere animale

Francesco Buzzi