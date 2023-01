NewTuscia – VITERBO – Domani, alle 19.30, l’Active Network Futsal fa il suo esordio in Coppa sul campo del Futsal Cesena. In campionato i viterbesi sono tornati a casa con un’ottima prestazione, ma senza punti. Mister Massimiliano Monsignori, dopo il riposo in campionato, è pronto a tornare sul parquet per ribaltare la situazione nella nuova sfida: ”Loro si sono rinforzati con un ragazzo, Pieri, dalla Feldi Eboli. Noi dobbiamo ripetere la prestazione del campionato, ma stavolta conquistando un risultato migliore. Credo che abbiamo le stesse possibilità di passare il turno. Sarà sicuramente una bellissima giornata di sport con il fascino delle partite secche”.

Questa l’analisi del tecnico umbro alla vigilia del match: ”Si affrontano due squadre che si sono ampiamente meritate di giocare questa partita facendo un girone di andata molto importante. Loro sono la vera sorpresa di questo campionato e stanno difendendo con orgoglio e qualità il loro terzo posto. Dall’atra parte, però, anche noi siamo riusciti a conquistare una qualificazione importante nonostante un calendario difficile che ci ha imposto un maggior numero di trasferte all’andata. I ragazzi sono stati bravi: ora abbiamo l’ambizione di andare avanti in questa bellissima competizione. Per poterlo fare dobbiamo avere la meglio sul Cesena: sarà una gara diversa dalle partite di campionato perchè dovrà esserci per forza una vincitrice alla fine. Dobbiamo ragionare sui 40 minuti pensando a eventuali tempi supplementari e rigori”.