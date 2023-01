NewTuscia – VITERBO – Il nuovo questore di Viterbo, Fausto Vinci, ha incontrato nella mattinata di oggi i vertici di Confcommercio – Imprese per l’Italia Lazio Nord, presso la sede di via Monte S. Valentino. La presidente di Viterbo, Loredana Badini, porgendo i saluti istituzionali e gli auguri di buon lavoro per il recente insediamento, ha illustrato al questore la situazione economica e sociale che vive il territorio ed il mondo imprenditoriale viterbese.

“Accogliamo con favore l’attenzione mostrata, con questa richiesta d’incontro, da parte delle istituzioni nei confronti delle piccole e medie imprese del viterbese, e ci auguriamo che questo spirito di condivisione delle problematiche e delle sfide possa essere un faro, anche per il futuro”

Sfide sottolineate anche dal presidente territoriale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE), Marco Bevilacqua: “Necessario e utile cercare il dialogo con le forze dell’ordine del territorio, affinché possano garantire con la loro rassicurante presenza un ambiente ideale per le nostre attività”.

Col nuovo Questore è stata condivisa la necessità di interagire in modo coordinato e preventivo per evitare fenomeni di criminalità, sia maggiore che di prossimità, e per lavorare assieme per migliorare anche la percezione della realtà territoriale. “L’importanza di valorizzare un territorio ancora parzialmente sconosciuto al grande pubblico, come quello della Tuscia, non può che essere uno dei nostri obiettivi – ha concluso la Presidente Loredana Badini – e non possiamo che raggiungerlo insieme ed in cooperazione con le istituzioni del nostro territorio”