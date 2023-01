NewTuscia – VITERBO – Trasferta al PalaIaia per l’Ortoetruria-WeCOM Stella Azzurra VT che stasera affronta Palestrina nella quinta giornata del girone di ritorno della regular season.

Partita estremamente ostica contro una delle migliori compagini dell’intero campionato, costruita per cogliere il salto di categoria e composta da giocatori di notevole livello tecnico ed atletico edinoltre recentemente rinforzata a seguito dell’acquisizione, tra alti, della forte ala argentina Baquero.

I viterbesi sono reduci dal successo interno contro Frosinone e questa contro l’avversaria arancio verde è la prima gara di una fine di stagione regolare veramente fitta di impegni ravvicinati per i biancostellati, che a causa dei recuperi di due gare scenderanno in campo sei volte nei prossimi venti giorni, di cui cinque in trasferta.

“Apriamo con Palestrina un’autentica maratona – dichiara coach Fanciullo – che ci vedrà impegnati in un tour de force molto complicato che oltre a serrare i ritmi di gioco non ci permetterà di allenarci con continuità viste le infrasettimanali previste. Ma non ci lamentiamo, siamo ben consapevoli che questo è un girone molto difficile, altrettanto convinti che una squadra come la nostra deve saper affrontare con tranquillità ogni tipo di problema, anche quello legato al calendario che ci si prospetta. Ho detto ai miei giocatori che voglio che tutti ragionino partita per partita, ma tenendo ben chiaro che nei prossimi impegni servirà la migliore Stella Azzurra, da qui sino al termine del girone di ritorno. I ragazzi lo sanno bene che in situazioni come queste dovranno mettere in campo tutta la concentrazione possibile alzando al massimo il livello di attenzione indispensabile per giocare, come servirà, ai massimi livelli”.

Per la gara di stasera convocati Price, Ortenzi, Bertini, Cittadini, Rogani, Baldelli, Taurchini, Pebole, Meroi, Martino e Casanova.

Palla a due alle 18,00 sotto la direzione di Pastore di Marino e Bertoni di Anzio.