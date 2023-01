NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato inviatoci da CasaPound Viterbo.

“A dispetto degli zero gradi su Viterbo e della neve sui Monti Cimini grande successo di pubblico per la presentazione di “Emergenza antifascismo” tenutasi ieri sera a Viterbo in presenza dell’autrice Francesca Totolo.

Sala Conferenza del Mini Palace Hotel piena di persone, militanti e simpatizzanti d’area che hanno voluto conoscere quei dati e quei fatti che costituiscono in Italia una vera e propria emergenza antifascista, che il testo presentato analizza con metodo scientifico attraverso una puntuale mappatura geografica della galassia antagonista ed anarco-insurrezionalista sul territorio italiano, esplicitandone le reti di protezione istituzionale, politica, giudiziaria e mediatica.

Ha moderato l’incontro Umberto Ciucciarelli col prezioso contributo del professor Jacopo Rubini.”