NewTuscia – VITERBO – Ieri mattina in Via del Corso 45 a Viterbo è stata inaugurata la sede del Comitato elettorale del candidato di Fratelli d’Italia Daniele Sabatini, sede operativa a sostegno della candidatura per le prossime elezioni regionali del 12 e 13 febbraio.

Presenti all’inaugurazione i deputati Mauro Rotelli e Chiara Colosimo, e il commissario provinciale FDI Massimo Giampieri, oltre ai consigli comunali di Viterbo, alla candidata Fortuna e a tanti amministratori, sindaci e dirigenti di Fratelli d’Italia di tutta la provincia.

Sabatini ha dato ufficialmente il via alla campagna elettorale, rivolgendosi non solo all’elettorato di Fratelli d’Italia ma verso tutti i cittadini che hanno sofferto gli ultimi anni di governo arrogante della giunta regionale a trazione PD e M5S.

Tra i temi trattati l’esigenza di sburocratizzare gli uffici e le procedure regionali e di intervenire su infrastrutture, soprattutto in riferimento alle reti viarie oltre a sanità, misure per favorire l’ingresso dei giovani o il reintegro degli adulti nel mondo del lavoro, gestione del ciclo dei rifiuti, sviluppo economico per le attività produttive e agricole.

Lo stesso presidente della commissione Ambiente, Infrastrutture e Territorio della Camera dei Deputati on. Mauro Rotelli ha confermato l’importanza di queste caratteristiche e richiamato il senso di responsabilità di Fratelli d’Italia che è l’unica lista che potrà eleggere in provincia di Viterbo un consigliere regionale e che, addirittura, potrebbero essere almeno due i rappresentanti consiglieri di FDI alla Pisana”.

L’on. Chiara Colosimo, sempre presente sul nostro territorio, ha rimarcato quanto sia importante ricreare un rapporto tra la Regione e il Governo, “una rete relazionale rovinata a causa della mala politica degli ultimi dieci anni”.