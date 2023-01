“Firmato il contratto da 1.600.000 euro per i lavori di ripristino di alcuni tratti della strada provinciale”

NewTuscia – ROMA – Riceviamoepubblichiamo. "Firmato il contratto da 1.600.000 euro per i lavori di ripristino del piano viabile di alcuni tratti della strada provinciale 151 Ortana". Lo comunica il consigliere regionale del Pd Enrico Panunzi, che esprime soddisfazione per il risultato ottenuto. "L'Ortana è una strada molto importante per la provincia di Viterbo – prosegue Panunzi -.

Come consigliere regionale, di concerto con le amministrazioni locali, mi sono impegnato perché fossero stanziate le risorse necessarie alla messa in sicurezza di questa arteria che serve molti comuni. I cantieri apriranno a breve. La Regione Lazio, in dieci anni di amministrazione Zingaretti, ha fatto molto per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale nella Tuscia.

Gli imminenti lavori per l’Ortana ne sono un esempio così come l’aggiudicazione entro giugno del cantiere per il nuovo tratto di 5 chilometri della Trasversale che supererà Monte Romano. Questi traguardi sono motivi di orgoglio. Sono infatti il successo di chi da anni lavora perché il nostro territorio sia più interconnesso con il resto d’Italia”.