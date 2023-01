NewTuscia – MONTEFIASCONE – Montefiascone il big match della quarta di ritorno, la Maury’s Com Cavi Tuscania ospita la capolista Catania.

Dopo l’exploit di Ortona, con tanto di qualificazione alle semifinali della Del Monte Coppa Italia, la Maury’s Com Cavi Tuscania torna a giocare davanti al proprio pubblico affrontando la capolista Farmitalia Catania nel big match della quarta di ritorno del girone blu della serie A3 Credem Banca.

All’andata i siciliani si imposero con il massimo scarto. Attualmente guidano la classifica con 41 punti, dieci in più di capitan Sorgente e compagni, terzi, con Ortona staccato di una sola lunghezza (40). Tre le gare perse finora, una all’esordio contro Modica (3/0) e due ai vantaggi con Ortona in casa (2/3) e Casarano (3/2) nelle ultime due di andata.

“Quella di domenica è una partita molto importante sia in chiave campionato che per dare solidità al nostro percorso -spiega l’opposto bianco azzurro Samuel Onwuelo, autore anche lui ad Ortona di una prestazione davvero superba. Catania è la prima della classe e ha dimostrato nel corso del campionato di essere una squadra molto forte, che fa bene tutte le fasi del gioco con un ottimo cambio palla e una buona fase break. Noi dovremmo cercare di essere molto concentrati, lucidi e giocare con la stessa aggressività che abbiamo messo in campo contro Ortona. Abbiamo sicuramente bisogno della spinta del pubblico, posso assicurare che noi daremo il cento per cento su ogni palla”.

A dirigere l’incontro i signori Mariano Gasparro e Enrico Autuori.

La possibile formazione degli ospiti: Fabroni al palleggio e Casaro opposto, Zappoli e Disabato laterali, Jeroncic e Frumuselu al centro, Zito libero.

Fischio di inizio alle ore 16. Prevista la Diretta YouTube sul canale Legavolley

Tuscania Volley

Foto: Luca Laici