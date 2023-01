NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Nel pomeriggio intorno alle 14.45 i vigili del fuoco sono stati chiamati per un grave incidente avvenuto sulla provinciale Napesina. E’ intervenuta la partenza di Civita Castellana. Lo scontro ha coinvolto due macchine in cui viaggiavano in una ragazza di circa 35 anni, nell’altra un signore con due adolescenti.

L’impatto tra le due auto è stato molto violento e, purtroppo, il personale del 118, giunto in forze, dopo avere effettuato l’estrazione delle 4 persone dalle macchina non ha potuto che constatare la morte del conducente dell’auto con le due ragazze a bordo.

Le condizioni delle altre persone sono gravi. Sono stati trasportati tutti con elisoccorso del 118 mediante autolettighe. Sul posto personale medico d’emergenza di Monterosi e di Civita Castellana. I feriti sono stati portati rispettivamente agli ospedali di Viterbo, Civita Castellana ed al Policlinico Gemelli di Roma.

Il punto dell’incidente era nel territorio di Civita Castellana. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco con 5 unità di personale, un mezzo pesante ed un fuoristrada, i Carabinieri ed il personale medico.