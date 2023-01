La parrocchia di Orte Scalo in diretta su Radio Maria per un pomeriggio di preghiera e riflessione

Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Nel pomeriggio di domani domenica dalle ore 16,30 Radio Maria diffonderà sulle sue frequenze la celebrazione del Santo Rosario, dei Vespri e della Celebrazione Eucaristica in diretta dalla parrocchia dei Santi Giuseppe e Marco di Orte Scalo.

Papa Francesco così si e‘ espresso nella Veglia di preghiera in occasione del Giubileo Mariano 8 ottobre 2016: „La preghiera del Rosario è, per molti aspetti, la sintesi della storia della misericordia di Dio che si trasforma in storia di salvezza per quanti si lasciano plasmare dalla grazia. I misteri che passano dinanzi a noi sono gesti concreti nei quali si sviluppa l’agire di Dio nei nostri confronti. Attraverso la preghiera e la meditazione della vita di Gesù Cristo, noi rivediamo il suo volto misericordioso che va incontro a tutti nelle varie necessità della vita.“

Per l’occasione il parroco don Giovanni Bazenguissa ha invitato i Gruppi di Preghiera, le Associazioni parrocchiali ed i singoli fedeli alla più larga partecipazione, sia personale che “radiofonica”, a questo importante evento di preghiera e riflessione che sarà trasmesso in diretta dall’emittente cattolica in tutta Italia.

Orte Scalo Interno della Chiesa parrocchiale di Sant‘Antonio coscostruì da Padre Geremia Subiaco, francescano, con il concorso dei fedeli 1931 – 1954.