NewTuscia – SUTRI – Incendio in un appartamento questa mattina a Sutri. L’incendio è divampato in via Cesaroni ed ha interessato un appartamento in uno stabile di due piani con un’attività commerciale al piano terra ed un’unità abitativa al primo piano. I vigili del fuoco sono riusciti a contenere le fiamme in un unico vano nella zona giorno, all’arrivo dei pompieri la famiglia proprietaria si era già autonomamente evacuata con l’aiuto dei Carabinieri locali. Le persone erano tutte coscienti e solo una signora è stata trasportata all’ospedale per accertamenti.

I vigili del fuoco hanno provveduto a smussare il materiale incenerito ed interdetto l’ingresso all’area coinvolta dal rogo. Dentro la zona giorno c’era un contenitore di Gpl che è stato individuato e reso innocuo e portato all’esterno. Presenti anche i vigili urbani di Sutri. I vigili del fuoco sono intervenuti con la partenza del distaccamento di Civita Castellana e, da Viterbo, un’autoscala ed un’autobotte per 9 unità di personale.