NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – Un’amicizia che unisce le famiglie nobili del passato e attraversa il tempo. È in programma per sabato 11 febbraio, a partire dalle 9.30, un’interessante presentazione che approfondisce l’amicizia tra i cardinali Cristoforo Madruzzo e Alessandro Farnese il giovane con il signore di Bomarzo Pierfrancesco Orsini. L’evento, organizzato dal Comune e patrocinato dall’Ass. Soriano Terzo Millennio e dalla società S.A.M., si svolgerà nella sala Consiliare del Comune di Soriano nel Cimino che sarà la cornice perfetta per un convegno dedicato alla storia ed alla cultura locale. Il primo intervento in programma, curato da Francesca Ceci e Francesca Pandimiglio, riguarderà la figura di Madruzzo, Signore di Soriano e del suo palazzo.

A seguire Luca Siracusano illustrerà i rapporti fra Soriano, Bomarzo e Caprarola. La relazione di Salvatore Enrico Anselmi approfondirà i rapporti fra i Farnese, gli Orsini e il Madruzzo. A seguire, Luciano Passini guiderà i visitatori alla scoperta dei segreti dei giardini di Palazzo Farnese.

L’interessante iniziativa si concluderà con la relazione di Sigfrido Hobel che presenterà al pubblico preziose testimonianze visive della cultura mito-ermetica comune ai Cardinali Farnese e Madruzzo e a Vicino Orsini.

“Un evento originale e dal grande valore storico e culturale – spiega il Sindaco Roberto Camilli e l’assessore alla cultura Rachele Chiani- che mostrerà aspetti del passato finora poco conosciuti. Lo studio della storia locale permette di conoscere, ed apprezzare ancora di più, le bellezze del territorio”.

Comune di Soriano nel Cimino