NewTuscia – VITERBO – La presente per comunicare che l’Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti ONLUS -APS, Sezione Territoriale di Viterbo, aderisce al bando per l’impiego di volontari del Servizio Civile Universale, con il progetto Laboratori di cittadinanza attiva per l’inclusione sociale – 7 posti

I volontari del servizio civile svolgono attività di accompagnamento ai non vedenti e ipovedenti residenti sul nostro territorio provinciale.

Gli interessati potranno presentare domanda esclusivamente online attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/ fino alle ore 14.00 del 10 febbraio 2023.

Gli stessi potranno presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto e dovranno avere un’età compresa tra i diciotto e i ventinove anni non compiuti.

Per eventuali informazioni possono essere contattati i seguenti recapiti: 0761/223204 – 393 5826621 o inviare una mail a uicvt@uici.it .

Il Presidente Territoriale UICI Viterbo

Elena Dominici