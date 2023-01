NewTuscia – GROTTAFERRATA – Un’occasione per celebrare l’impegno quotidiano degli agenti e dell’intero Corpo sul territorio, ma anche per conferire loro un riconoscimento per il grande lavoro svolto durante il lockdown e nelle successive fasi del periodo pandemico. Un lavoro non solo di controllo e presidio della città, ma anche di aiuto e supporto alla popolazione, in un momento in cui la scarsità di dispositivi di protezione individuale e la garanzia del rispetto delle norme igienico-sanitarie hanno richiesto al Comando grottaferratese maggiore impegno, spesso straordinario.

Il Sindaco Mirko Di Bernardo, il Presidente Vicario della Regione Lazio Daniele Leodori e il Comandante della Polizia Locale di Grottaferrata Mariaelena Morgia, intervenuti nel corso della conferenza, hanno quindi riconosciuto simbolicamente tale impegno, che ha coinvolto tutti i 17 agenti del Comando grottaferratese.

Intervenuti nel corso della mattinata anche il cittadino delegato a Legalità e Anticorruzione Giorgio Di Giorgio, che ha riflettuto sulla diffusione e la promozione della cultura della legalità tra la cittadinanza attraverso iniziative di sensibilizzazione, e l’avvocato Emanuela Consoli, che ha illustrato le attività dello Sportello “Orientare per Orientarsi” istituito presso la Procura di Velletri, di cui è componente.

Presenti all’evento i componenti della Giunta, del Consiglio e dell’Amministrazione comunale, gli agenti della Polizia Locale, i dipendenti comunali, i volontari della Protezione Civile, il presidente del Consiglio dei Giovani e numerosi cittadini.

“La Polizia Locale è un comparto fondamentale di qualsiasi Amministrazione comunale. È nostro obiettivo dichiarato quello di fornire al Comando di Grottaferrata tutto il supporto necessario per esplicare al meglio le sue importanti funzioni – dichiara il Sindaco Mirko Di Bernardo –. Lo faremo attraverso l’arrivo di nuove risorse umane e con progetti sui quali stiamo lavorando fin dal nostro insediamento. Ringrazio il Presidente Vicario Daniele Leodori per aver partecipato a questa iniziativa, ricordando che vi sarà sempre un supporto regionale alle attività delle forze dell’ordine municipali”.