NewTuscia – PASSO CORESE – I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Poggio Mirteto hanno denunciato in stato di libertà un ragazzo, poco più che ventenne, originario di Roma, per essere stato trovato in possesso di un coltello a serramanico.



Alcuni cittadini di Passo Corese avevano segnalato al Numero Unico di Emergenza Europeo 112 che il ragazzo stava importunando i passanti, chiedendo loro dei soldi. Alla vista dalla pattuglia dei Carabinieri prontamente intervenuta, l’uomo ha tentato di darsi alla fuga, ma invano, poiché i militari, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a bloccarlo e a sottoporlo a perquisizione personale, che consentiva di trovargli nella tasca dei pantaloni un coltello a serramanico, con una lama della lunghezza di oltre 10 cm, portato senza alcuna valida giustificazione. Il coltello è stato posto sotto sequestro.