NewTuscia – VITERBO – NELLE ORE POMERIDIANE E SERALI DI IERI LA QUESTURA DI VITERBO HA ORGANIZZATO UNO STRAORDINARIO SERVIZIO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO NELLA ZONA DI VIALE TRENTO.

I DISPOSITIVI, CHE SI SONO AVVALSI ANCHE DI EQUIPAGGI DELLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI VITERBO, DEL REPARTO PREVENZIONE CRIMINE DI ROMA E DELLA POLIZIA LOCALE DI VITERBO, HANNO VISTO L’IMPIEGO DI UNA VENTINA DI OPERATORI GARANTENDO DIVERSI POSTI DI CONTROLLO ESTESI ANCHE A PIAZZALE GRAMSCI, VIA GARBINI E AL PARCO COMUNALE DI PRATO GIARDINO.

NEL CORSO DELLE OPERAZIONI SONO STATE CONTROLLATE COMPLESSIVAMENTE 170 PERSONE (ALMENO LA METÀ DELLE QUALI DI NAZIONALITÀ STRANIERA) E 80 AUTOMEZZI ED È STATA ELEVATA UNA SANZIONE AL CODICE DELLA STRADA CON PROVVEDIMENTO DI FERMO DI UN VEICOLO.

INOLTRE 12 ESERCIZI COMMERCIALI SONO STATI CONTROLLATI DA PERSONALE SPECIALIZZATO APPARTENENTE ALLA DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA DELLA QUESTURA E ALLA POLIZIA LOCALE DI VITERBO CON CONTESTAZIONE DI UNA INFRAZIONE IN DANNO DI UN BAR.

QUESTI SERVIZI RAFFORZATI VERRANNO RIPETUTI ANCHE NELLE PROSSIME SETTIMANE PER GARANTIRE LA MASSIMA SICUREZZA AI CITTADINI RESIDENTI NELLE AREE DEL CAPOLUOGO PIÙ SENSIBILI.