NewTuscia – CAPRAROLA – Riceviamo e pubblichiamo. Venerdì 20 gennaio, alle ore 17.30, presso il Bar Vineria Vignola di Caprarola, avrà luogo la presentazione delle candidate e dei candidati alle elezioni regionali della lista Verdi e Sinistra di Viterbo, con la partecipazione dell’eurodeputato Massimiliano Smeriglio e della co-portavoce provinciale di Europa Verde Viterbo Giulia Ragonese.

I candidati e le candidate di Viterbo sono: Sara Tossini, 30 anni; Giovanni Pacini, 26 anni; Elena Rubeca, 29 anni; Marco Di Luigi, 58 anni.

La capolista Sara Tossini, laureata magistrale in Filologia moderna, è docente di italiano nella scuola secondaria di secondo grado e insegnante di italiano per stranieri. Si occupa di parità di genere, ambiente, povertà educativa e integrazione, ed è socia fondatrice della Proloco Giovani di Caprarola e del circolo Arci Le città invisibili.

Giovanni Pacini, laureato magistrale in Filosofia e laureando magistrale in Storia dell’arte, si è occupato di comunicazione digitale, ha scritto un saggio e articoli di estetica per giornali e riviste online, e attualmente fa parte del comitato di Tarquinia Possibile.

Elena Rubeca, laureata magistrale in Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo, ha svolto esperienze lavorative legate alla difesa dei diritti umani, alla lotta al cambiamento climatico e all’accoglienza dei migranti.

Marco Di Luigi, chimico, ricercatore dell’INAIL dove lavora sui dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è dirigente sindacale del Settore Ricerca della UIL e si occupa di ambiente, ecologia ed inquinamento, rifiuti, energie alternative.

Oltre alle candidate e ai candidati per il rinnovo del Consiglio della Regione Lazio, prenderanno parte all’incontro Massimiliano Smeriglio, Eurodeputato e Coordinatore dei Socialisti e Democratici nella Commissione Cultura e Istruzione, scrittore e docente universitario, e Giulia Ragonese, co-portavoce provinciale di Europa Verde Viterbo, già presidente del Consiglio comunale di Vetralla ed esperta di politiche di genere.