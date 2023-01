NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. In merito alla decisione della Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale che sanziona la Us Viterbese con 2 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, il club stesso precisa quanto segue:

1) Abbiamo appreso con profondo sconcerto e stupore della decisione assunta oggi dal TFN, del tutto inaspettata.

2) Siamo assolutamente convinti della giustezza della nostra condotta e della immeritevolezza della decisione, essendo state pagate tutte le somme dovute in conformità della normativa federale.

3) annunciamo pertanto che esperiremo tutti i gradi della giustizia sportiva e non, e tuteleremo le nostre ragioni in tutte le sedi possibili.

4) ci riserviamo ogni ulteriore valutazione all’esito delle motivazioni che, stranamente, non sono state ancora depositate.

Us Viterbese 1908