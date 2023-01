NewTuscia – VITERBO – Lo scorso 13 gennaio, l’assessorato alle Politiche Sociali ha pubblicato e inviato a tutti i Comuni VT3 un avviso al fine di promuovere il sostegno alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche affiliate a una Federazione Sportiva Nazionale Paralimpica, a una Federazione Sportiva Paralimpica, a una Disciplina Sportiva Paralimpica, o a una Disciplina associata Paralimpica che svolge attività paralimpica e che risultino iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che svolgono attività per persone con disabilità sul territorio.

Si tratta di risorse afferenti al Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità, istituite con Bando della Regione Lazio, i cui interventi riguardano l’acquisto o il noleggio di attrezzature, ausili o mezzi di trasporto che il distretto concederà in comodato d’uso gratuito alla società sportiva dilettantistica che abbia quale fine statutariola promozione dello sport inclusivo, per un importo complessivo di €31.367,00.

“L’obiettivo principale vuole essere” – spiega l’assessore ai Servizi Sociali Patrizia Notaristefano – “quello di avere cura del territorio attraverso l’assistenza ai cittadini, andando oltre l’erogazione dei servizi alla persona”.

“Con queste risorse” – prosegue l’assessore Notaristefano – “si cerca di creare concretamente occasioni di incontro, scambio, conoscenza e condivisione ponendo l’accento non sulla condizione di disagio ma sulla ricerca di un benessere comune proponendo esperienze partecipative, promuovendo l’inclusione, in modo che tutti possano sentirsi parte di comunità e di contesti relazionali dove poter agire, scegliere, giocare e vedere riconosciuto il proprio ruolo e la propria identità, anche in condizioni di disabilità”.

Le domande di ammissione per l’acquisto di attrezzature sportive in comodato d’uso alle ASD dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 30 gennaio 2023.

Il Comune di Viterbo a seguito di istruttoria delle domande pervenute effettuerà l’acquisto delle attrezzature sportive che saranno concesse in comodato d’uso alle ASD beneficiarie.

ll fine è promuovere condizioni di vita dignitose e un sistema di relazioni soddisfacenti nei riguardi di persone che presentano difficoltà nella propria autonomia personale e sociale.

Tutta la modulistica relativo all’avviso è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Viterbo e dei comuni che costituiscono il Distretto VT3: