NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Navigano a gonfie vele le formazioni giovanili della Flaminia Civita Castellana . La Juniores nazionale allenata da Fabio Tocci ha incassato la sesta vittoria in sette gare vincendo in trasferta contro l’Aprilia per 1-0 con un gol di Fabio Lucentini. “ Dall’ultima posizione – dice con orgoglio Tocci – siamo risaliti alla quinta. Due ragazzi già sono stati convocati in prima squadra, i difensori Gabriele Igini e Riccardo Tufano e questo e merito del lavoro e dell’impegno dei ragazzi e della vicinanza della società. Nelle ultime sei gare siamo andati in gol 19 volte e non è certo un caso”.

Sabato ospite al Madami sarà la Roma City.

Gli altri campionati. L’under 17 provinciale allenata Massimiliano Lucidi ha liquidato il Tuscania per 3-1: mentre l’under 16 provinciale ( tecnico Michele Pagano) ha sommerso per 8-1 la Sorianese; nell’Under 15 regionale diretta da Leonardo Spositi ha vinto con tro ill Calcio Tuscia per 1-0. L’under 14 Regionale allenato da Ovidio Di Benedetto ha pareggiato contro i romani dell’Aranova per 0-0. “ Non è casuale questo periodi di forma – dice il diesse delle giovanili rossoblù Vito Piscopiello- ma è frutto di una programmazione e una preparazione molta attenta e mirata da parte dei tecnici e preparatori. La società si è struttura per dare un futuro a questi ragazzi con molta attenzione ed ha investito sugli staff tecnici che stanno regalando insieme ai giocatori al calcio civitonico molte soddisfazioni”.