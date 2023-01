NewTuscia – VITERBO – Domani, venerdì 20 gennaio alle ore 16,30 a Palazzo dei Papi, sala Ce. Di. Do. per iniziativa dell’associazione Archeotuscia è in programma la presentazione del libro “La sciarpa scozzese” di Nicola Moncada (Edizioni Sette Città – Viterbo).

Dopo l’intervento di Raffaele Donno, vice presidente dell’associazione “Archeotuscia odv”, a illustrare il volume sarà il giornalista – saggista Giuseppe Rescifina.



Il libro contiene diciotto racconti, intensi e commoventi, sull’infanzia. Costruiti ciascuno intorno a un oggetto (dei rapaci impagliati, il fantoccio di un aviatore, delle maschere, una bandiera del palio…), delineano, da varie angolazioni, una grammatica dei sentimenti. In questi racconti si celano anche delle domande. Chi è il misterioso funzionario che, riemerso dal passato, sconvolge la vita d’una famigliola sotto natale? Perché un’anziana zia, entrata nella sua stanza, suona davanti al nipotino una Suite di Bach sul violoncello prima di uccidersi? Come mai un alunno, un “primo della classe”, accetta la sfida mortale con un compagno? Chi è “la piccola donnina”?

Nicola Moncada è un giornalista professionista di Viterbo che si è a lungo occupato di cronaca nera e giudiziaria. Ha già pubblicato i romanzi ”La vita oscura” (Linea Edizioni) e “Il cancelliere”