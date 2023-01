NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Sabato 21 gennaio la deputata di Fratelli d’Italia Chiara Colosimo verrà in visita nella Tuscia.

L’onorevole parteciperà alle iniziative organizzate nel territorio viterbese, in vista delle prossime elezioni regionali. Alle ore 10, in Via XX Settembre 36 a Tarquinia, per sostenere Valentina Paterna e alle 11.30, in Via del corso 45 a Viterbo, per l’inaugurazione del comitato elettorale di Daniele Sabatini.

A seguire, alle 15.30, Chiara Colosimo si recherà a Civita Castellana per una passeggiata per il carnevale civitonico con la candidata Giovanna Fortuna.

Fratelli d’Italia invita la stampa ed i cittadini a partecipare a questi eventi.

Fratelli d’Italia Viterbo