NewTuscia – VITERBO – In vista delle regionali del 2023, per cui il 12 e 13 febbraio si vota per eleggere il presidente della regione Lazio e il consiglio regionale, i candidato hanno presentato le liste.

Da Viterbo, in tutto ci sono 75 aspiranti consiglieri regionali suddivisi in 19 liste a supporto di 6 possibili presidenti. Di seguito i nominativi.

Candidato presidente Lista nominativi Donatella Bianchi Movimento 5 Stelle Donatella Bianchi; Massimo Erbetti; Simona Sassara; Maurizio Serafinelli Lista Progressista Tina Bali; Piero Rosati; Valeria Bruccola; Andrea Ziccaro Alessio D’Amato Partito Democratico Enrico Panunzi; Alessandra Troncarelli; Simone Brunelli; Simona Rossi Terzo Polo Alessio Triani; Paola Goglia; Giacomo Barelli; Barbara Assanti; PSI Daniela Ciavattini; Maurizio Pagliaccia; Simona Piemonte; Riccardo Sorci Lista Civica D’Amato Presidente Giuseppina Barattelli; Micaela Onorati; Umberto Cinalli; Silvio Marino Verdi Sinistra con D’Amato Sara Tossini; Silvia Dalia Dore; Luca Guidi; Alessio Oliviero Demos Brunella Bassetti; Roberto Latagliata; Rolando Mastrogregori; Giada Travaglini + Europa, Radicali Italiani e Volt Simona Governatori; Alberto Di Miele; Maddalena Milone; Fabio Rico’